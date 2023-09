Radtouristen mit Messer bedroht: 56-Jähriger festgenommen

Beim Eintreffen nahmen die Polizisten einen Mann mit einem Hund am Radweg wahr. Dieser hatte ein Klappmesser in der Hand. Ein paar Meter entfernt, ebenfalls am Radweg, saßen zwei Radfahrer auf der Innlände. Eines der Fahrräder hatte offensichtlich einen zerstochenen Hinterreifen.

Laut Polizei hatte der Verdächtige, ein 56-Jähriger aus dem Bezirk Schärding, nach der Sachbeschädigung am Fahrrad die 53-jährige deutsche Staatsangehörige mit dem Umbringen bedroht. Trotz bestehendem Waffenverbot dürfte er der Frau ein Klappmesser im Halsbereich angesetzt haben und auch ihren 56-jährigen Ehemann bedroht haben.

Der Innviertler verhielt sich zudem sehr aggressiv gegenüber den einschreitenden Beamten und wurde schließlich festgenommen. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Ried wurde der 56-Jährige in die Justizanstalt Ried gebracht. Der Hund des Beschuldigten wurde über Anordnung der Bezirkshauptmannschaft abgenommen und dem Tierschutzverein übergeben.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.