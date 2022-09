Radklassiker im Bezirk Schärding

Es handelt sich um eine Radausfahrt für Rennräder aus Stahl, die vor dem Jahr 1987 produziert wurden. Es wird eine Verbindung zu Innviertler Bierspezialitäten hergestellt, drei Hauptrunden stehen zur Auswahl: eine 50 km Pfiffrunde, eine 80 km Märzenrunde und eine 124 km Doppelbockrunde.

Zum Höhepunkt der Runden soll der Besuch der Kellergröppe in Raab werden. Beim "Giro Biero" wichtig seien der Genuss und der Spaß am Radeln, so Initiator Hubert Kickinger. "Ziel ist, ein nicht alltägliches Raderlebnis zu schaffen. Es geht nicht um Geschwindigkeit oder den Sieg, sondern um ein Miteinander und die Freude an der Innviertler Landschaft und Rädern, die zum Teil schon mehr als 50 Jahre auf dem Buckel haben." Weitere Infos und Anmeldung auf www.girobiero.org.