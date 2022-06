Radfahrern wurde Unwetter zum Verhängnis: Zwei Verletzte

Als das Unwetter mit Hagelschauern und Sturmböen aufzog, suchte die Gruppe die Tankstelle auf, um sich bei der überdachten Waschbox unterzustellen. Der Wind war aber so stark, dass die Seitenwände der Waschbox aus ihren Verankerungen gerissen und auf die Personen geschleudert wurden.

Dabei wurde ein Radfahrer am Kopf und einer am Fußgelenk verletzt. Beide mussten ins Krankenhaus Ried gebracht werden. Eine 45-jährige Ukrainerin, die gemeinsam mit ihrer achtjährigen Tochter ebenfalls Unterschlupf gesucht hatte, erlitt eine leichte Abschürfung am Knie.