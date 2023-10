Radfahrer kollidierte mit Traktor: Für Innviertler (69) kam jede Hilfe zu spät

In Straßwalchen (Flachgau) ist am Dienstagvormittag ein Traktor auf der B147 mit einem Radfahrer kollidiert. Der 69-jährige Biker aus dem Bezirk Braunau starb laut Polizei trotz Wiederbelebungsversuchen von Ersthelfern noch an der Unfallstelle.

Der 43-jährige Traktorlenker aus dem Flachgau gab an, dass der vor ihm fahrende Oberösterreicher unvermittelt in die Fahrbahnmitte geradelt sei. Dabei kam es zu dem Zusammenstoß. Ein Sachverständiger untersucht nun die Unfallursache.

