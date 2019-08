Radfahrer kamen sich auf Gehsteig in die Quere - 80-Jährige verletzt

Die Frau fuhr mit ihrem Fahrrad in Schalchen auf dem Gehsteig der Schulstraße Richtung B147. Zur selben Zeit war ein 16-jähriger bosnischer Staatsbürger aus dem Bezirk Braunau mit seinem Fahrrad am gleichen Gehsteig in die entgegengesetzte Richtung unterwegs.

In einer unübersichtlichen Kurve in der Schulstraße bremsten beide ihre Fahrräder stark ab. Die Pensionistin stieß dabei gegen eine Betonmauer und stürzte auf die Fahrbahn. Laut Angaben des 16-Jährigen gab es keine Berührung der Fahrräder. Die 80-Jährige erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde ins Krankenhaus Braunau am Inn eingeliefert.