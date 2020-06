Radfahrer bei Kreisverkehr von Pkw gestreift - schwer verletzt

Der Mann aus dem Bezirk Braunau war am Freitag gegen 9.30 Uhr entlang der Subener Straße geradelt, als er bei einem Kreisverkehr von einem Auto touchiert wurde und stürzte. Der Innviertler, der mit seinem Rad von der Kirche kommend Richtung Schärding unterwegs war, wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

In dem Auto saß eine 66-Jährige aus dem Bezirk Schärding am Steuer. Sie fuhr von Suben kommend Richtung Schärding, teilte die Polizei am Abend mit.

