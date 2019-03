Radfahren am Gehsteig: Sicher oder gefährlich? Fest steht, es ist verboten

RIED. Fußgänger ärgern sich über Radfahrer, für Radler ist es aber in der Stadt auch nicht einfach.

Bequem und durch breite Gehsteige auch einladend: Radfahren am Gehsteig – aber es ist verboten und strafbar Bild: rokl

Radfahrer auf dem Gehsteig werden in Ried häufiger, und auch die Kritik an dieser Unsitte steigt. Das Dilemma: Fußgeher fühlen sich durch die Radfahrer am Gehsteig gefährdet, manche Radfahrer fühlen sich am Gehsteig sicherer als auf der Straße. Fest steht: Radfahren am Gehsteig ist verboten.

Viele überbreite Gehsteige – vor allem im Bereich der Begegnungszone – laden zum Radfahren förmlich ein, das sieht auch der Leiter der städtischen Sicherheitswache, Walter Rachbauer, so: "Irgendwie ist die bauliche Situation schon einladend, und es stimmt, dass Radfahrer häufig die Gehsteige benützen. Aber das ist schwer in den Griff zu kriegen. Wir kontrollieren und mahnen die Leute schon ab, wenn sie am Gehsteig unterwegs sind, schließlich ist das Fahren dort verboten!"

"Es gibt ein Tohuwabohu"

Für die Radler sei die Situation im Stadtgebiet allgemein nicht eindeutig geregelt: "Wir haben einen beträchtlichen Schilderwald in der Begegnungszone, da herrscht manchmal ein Tohuwabohu. Jeder fährt dort, wo es ihm gerade passt. Und das ist nicht immer gesetzeskonform", sagt Rachbauer. Gerade wenn jüngere Radfahrer mit höherer Geschwindigkeit unterwegs sind, sei dies sehr gefährlich. "Da strafen wir dann schon, sowas geht einfach nicht." Ältere Radfahrer weichen hingegen auf den Gehsteig aus, weil sie sich dort sicherer fühlen. "Die sind meistens auch langsamer unterwegs", sagt der Rieder Sicherheitswache-Leiter.

Die gesetzliche Lage ist klar geregelt: Im § 68 der STVO heißt es: "Auf Gehsteigen und Gehwegen ist das Radfahren in der Längsrichtung verboten." Ausgenommen sind übrigens Kinderfahrräder mit einem äußeren Felgendurchmesser von maximal 300 mm und maximal fünf km/h Höchstgeschwindigkeit. Denn diese gelten als Spielzeug. Der ÖAMTC hat auf seiner Webseite (www.oeamtc.at eine informative Liste der "17 häufigen Rechtsirrtümer rund ums Radfahren" veröffentlicht.

Verwirrspiel um Einbahnen

Auch das Radfahren gegen die Einbahn war in den vergangenen Monaten immer wieder ein Thema. Dass es für Radfahrer in Ried nicht einfach ist, herauszufinden, wo das Fahren erlaubt ist und wo nicht, zeigen obenstehende Bilder am Beispiel der Wohlmayrgasse. Denn am unteren Ende beim BFI-Akademiehaus wird den Radfahrern die Einfahrt verboten, am oberen Ende (an der Kreuzung zur Bahnhofstraße) sind Radfahrer hingegen von der Einbahn-Regelung ausgenommen.

Radfahrer werden übrigens als die größten Verkehrssünder in Österreich gesehen. Das hat AutoScout24 in einer aktuellen Umfrage unter 500 Österreicherinnen (innofact AG) erhoben.

