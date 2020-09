Radausfahrten endeten für zwei Innviertler im Krankenhaus

Ohne Helm war ein 55-Jähriger aus dem Raum Schärding am Samstagnachmittag auf dem Ischlerbahn-Radweg in Zilling (Flachgau) unterwegs, als er von einem anderen Radfahrer überholt und touchiert wurde. Der Innviertler stürzte, der andere Radfahrer setzte seinen Weg fort, ohne stehen zu bleiben. Der verletzte Oberösterreicher, der mit 1,4 Promille alkoholisiert war, wurde ins Unfallkrankenhaus Salzburg eingeliefert.

Am selben Nachmittag verletzte sich in Aspach eine 49-jährige E-Bikerin aus dem Bezirk Braunau. Die Frau war auf einem leicht abfallenden Güterweg in Aspach unterwegs, als sie stürzte. Zwei Anrainer hörten ihre Hilfeschreie, leisteten Erste Hilfe und verständigten die Rettungskräfte. Die Frau wurde ins Krankenhaus Ried im Innkreis geflogen.