Rad-Ass Schasching: Ein Wechsel ohne endgültigen Abschied

Als gelernter Mechaniker ist es David Schasching gewohnt, an den richtigen Schrauben zu drehen. Arbeitet er gerade nicht in der Werkstätte, feilt er an seiner Performance auf dem Rennrad. Seit knapp zehn Jahren ist der junge Radsportler aus St. Roman Teil des Team Alpha. Der Verein, der vor 14 Jahren gegründet wurde und seine Basis in der Sauwaldgemeinde hat, zählt mittlerweile mehr als 80 Mitglieder. Einer der erfolgreichsten davon war in der jüngsten Zeit der 23-Jährige Schasching.