2200 Kilometer, vier Fahrer, drei Tage, wenig Schlaf: Der Verein CLR Sauwald aus St. Roman will beim Team-Rennen des Race Around Austria, eines der härtesten Radrennen der Welt, heuer ganz vorne mitfahren. Heute Abend (19 Uhr) starten Constantin Rieder, Alexander Krippner, Thomas Mayr und Amadeus Cosimo Lobe in Sankt Georgen im Attergau und werden entlang der grenznahen Straßen einmal rund um Österreich fahren. Etappen gibt es nicht, die Zeit läuft nonstop.