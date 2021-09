Anstelle von Mais und Getreide sind auf den Feldern von Familie Bangerl in Raab und Umgebung Blumen und Gräser zu sehen. Ernst Bangerl erzeugt bereits seit Jahrzehnten eine Vielzahl an Wildblumensamen auf landwirtschaftlichen Ackerflächen und betreibt einen der wenigen Aufbereitungsbetriebe für Wildblumensamen und Sämereien in Österreich. 2009 gründete der Raaber zusammen mit seinem Sohn Matthias und Alois Selker die "Blumensaat KG".