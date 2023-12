Quempassingen: Besinnlicher, musikalischer Abend im Braunauer Steffl

Das Quempassingen ist eine ganz besondere Art, Advent- und Weihnachtslieder vorzutragen. Ganz nach dem Vorbild in alten Klöstern und großen Kathedralen wechseln sich beim Quempassingen verschiedene Gruppen ab. Zentraler Bestandteil ist aber immer das gemeinsame musizieren und mitsingen, das auch heuer im Mittelpunkt stehen wird.

Heuer kommt es in der Braunauer Stadtpfarrkirche zu einer Neuauflage dieses Singens, das seit Jahren bereits auf reges Interesse stößt: Die Chöre "Da Capo Non Fine", der Ranshofner Kirchenchor, die Gesangsgruppen der Pfarrgemeinden Höft, St. Franziskus und St. Stephan, ein Ensemble der Stadtkapelle Braunau und Markus Reisecker an der Orgel haben sich zusammengetan und laden am Sonntag, 17. Dezember, 17 Uhr, zum Quempassingen. Sie wollen diesen besinnlichen Abend bewusst als Gegensatz zur Berieslung einer einkaufsfördernden Beschallung stellen. In der beeindruckenden Braunauer Stadtpfarrkirche erklingen adventliche und weihnachtliche Lieder aus unterschiedlichen Epochen. Bekannte und weniger bekannte Weisen werden vorgetragen, damit soll nicht nur das Ohr, sondern auch das Herz erfreut werden, so die Musikerinnen und Musiker.

Der Eintritt zum Quempassingen ist frei. Gesammelt werden aber Spenden für die Orgelreparatur in der Stadtpfarrkirche.

Quempassingen am Sonntag, 17. Dezember, 17 Uhr in der Stadtpfarrkirche Braunau-St. Stephan. Eintritt frei, Spenden erbeten.

