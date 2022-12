Qualitativ hochwertige Kälber sind gefragt

Der Anteil der von den Firmen gekauften Kälbern lag bei 40 Prozent. Die Nachfrage nach qualitativ hochwertigen Kälbern mit guten Masteigenschaften habe für zufriedenstellende Preise in allen Kategorien in dieser Jahreszeit gesorgt, so der Verband. Die Preisdifferenzierung hing stark mit der Qualität zusammen. Rund 300 Fleckviehstierkälber kosteten 4,15 Euro netto, bei einem Durchschnittsgewicht von 102 Kilogramm.

Für Spitzenqualitäten wurden wieder Preise von mehr als 5 Euro netto erzielt. Schwächer entwickelte Kälber und zu leichte Kälber konnten nur mit Preiseinbußen vermarktet werden. Die weiblichen Kälber konnten diesmal ein leichtes Plus im Durchschnittspreis erzielen, wobei auch hier in nächster Zeit eher schwerere Kälber gefragt sein werden. Die nächste Versteigerung des FIH findet am 12. Dezember statt.