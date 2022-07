Qualität ist bei ihnen in Stein gemeißelt

Handwerkerstolz – für Konrad Fruhwirth bedeutet das, etwas so gut zu machen wie es irgendwie geht. Seit 35 Jahren leitet der Steinmetzmeister in vierter Generation das Unternehmen, das 1878 von seinem Urgroßvater Josef gegründet wurde. Seither hat sich vieles verändert. Vor allem die Arbeitsweise. "Früher war es eine Schinderei. Mein Großvater und meine Großmutter haben Grabsteine per Hand auf Rossfuhrwerke geladen, sind dann mit dem Moped zum Friedhof gefahren und haben den Stein dort zu zweit aufgestellt. Heute geht dank Kränen und Lkws vieles einfacher. Trotzdem ist der Beruf des Steinmetzen nach wie vor und zu Recht als Schwerarbeit gelistet", sagt Konrad Fruhwirth.

Während viele Strukturen und Kontakte zu Lieferanten seit Jahrzehnten bestehen, hat sich auch die Beschaffung des Rohmaterials deutlich verändert. "Als ich die Firma übernommen habe, bin ich zweimal pro Jahr in die großen Natursteinwerke nach Carrara oder Rotterdam gefahren. Dort bin ich mit der Gießkanne durchgegangen und habe mir die Blöcke mit den schönsten Strukturen ausgesucht. Heute kann ich mir die Reisen sparen. Ich bekomme per E-Mail Fotos von den Blöcken", erklärt der Steinmetzmeister.

Einmal ausgesucht wird das bereits zugeschnittene Rohmaterial dann nach Ried geliefert. In der eigenen Werkstatt fertigen Konrad Fruhwirth und seine fünf Mitarbeiter aus dem Naturstein in erster Linie Grabdenkmäler. "Das macht zirka 80 Prozent unserer Arbeit aus", sagt der Innviertler. Der "Rest" setzt sich aus unterschiedlichsten Aufträgen zusammen. Dazu gehören unter anderem Arbeitsplatten für Küchen, Böden und Altäre (siehe großes Foto oben). Egal um welches Werkstück es sich handelt, eines bleibt für den Steinmetz dabei immer gleich: "Die Qualität muss stimmen." Für Fruhwirth sind dafür neben einer fundierten Ausbildung vor allem zwei Dinge entscheidend. "Man braucht ein gutes Arbeitsklima und ein tolles Team. Schließlich ist ein Unternehmen mehr als ein Firmenname oder ein Gebäude. Es sind immer die Menschen, die arbeiten, die eine Firma ausmachen", ist Konrad Fruhwirth überzeugt. Seit 35 Jahren bewahrheitet sich seine Philosophie. Ein Beleg dafür sind die eigenen Mitarbeiter, die seit Jahrzehnten im Unternehmen tätig sind – beim "Jüngsten" sind es 15 Jahre, beim "Ältesten" 40. Einer von ihnen, der schon seine Lehre hier absolviert hat, wird künftig den Betrieb samt Firmennamen übernehmen. "Wir kennen uns schon ewig und ich schätze in sehr. Daher weiß ich die Firma bei ihm in besten Händen", sagt Konrad Fruhwirth.

Dinge von Dauer

Doch noch ist es nicht so weit. Einige Jahre will und wird der Rieder die vielen schönen Seiten seines Berufes weiter ausleben. "Unsere Arbeit ist kreativ. Man kann gestalten und in Absprache mit den Kunden auch die eigenen Vorstellungen umsetzen. Außerdem ist Naturstein ein wirklich angenehmes Arbeitsmaterial. Nichts davon ist giftig und jeder Stein beziehungsweise jedes Material hat seine Eigenheiten. Im Grunde ist Naturstein für fast alles brauchbar, man muss nur den richtigen wählen", weiß der Unternehmer.

(Fast) Noch mehr als die Arbeit an sich schätzt Konrad Fruhwirth die Beständigkeit seiner Arbeit. "Wir stellen etwas Dauerhaftes her. Dinge, die mich und viele andere überdauern. Wie es ein alter Schmied einmal so schön zu mir gesagt hat: ‘Irgendwann liege ich mal inmitten meiner Arbeit.’ Diese Vorstellung gefällt mir", sagt der Unternehmer.

