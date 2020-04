Pyramide aus mehr als 20.000 Steinen: Domino-Weltrekordversuch in Ried

Andreas Zauner aus Ried möchte ins Guinness Buch der Weltrekorde. Der 39-jährige hat sich vorgenommen, eine Pyramide aus mehr als 20.000 Dominosteinen zu bauen. Seit er seinem Sohn ein Domino-Spiel kauft, ist der Innviertler selber fasziniert von den kleinen rechteckigen Steinen. Sein Sohn war es auch, der Zauner motiviert, die Pyramide im eigenen Wohnzimmer immer höher zu bauen. Zuletzt stand im Wohnzimmer eine Pyramide mit rund 14.000 Einzelteilen. Nachdem Zauner den Weltrekord, der bei 18.000 Steinen für eine Domino-Pyramide liegt, recherchierte, hat er sich zum Ziel gesetzt, diesen zu brechen.

Schwarz-grüne Rekord-Pyramide geplant

Konkret plant Zauner eine Domino-Pyramide mit 20.336 Steinen in den Fabren schwarz-grün. Grund: der Innviertler ist ein leidenschaftlicher Anhänger der SV Ried. Der Versuch muss aufgrund der Bestimmungen der "Guinness World Records Organisation" außerhalb der Privaträume stattfinden. In dieser Hinsicht kam ihm die Familie Lang der gleichnamigen Metzgerei zur Hilfe. Diese stellt für den Weltrekord-Versuch eine derzeitige Leerfläche am Hohen Markt zur Verfügung. Der Rekordversuch muss bis zum 8. Mai durchgeführt werden.