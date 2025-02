PVZ Schärding: Neue „Grüntalpraxis“ öffnet am 8. April

Das neue Primärversorgungszentrum in Schärding ist mit dem sanierten Raiffeisen-Techno-Z-Gebäude verbunden.

Man wolle eine leistungsfähige, nachhaltige und effiziente Gesundheits- und Krankenversorgung in der Region sicherstellen, hieß es von der Raiffeisenbank Region Schärding im März 2023. Damals gab die Regionalbank bekannt, in Abstimmung mit der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK), regionalen Ärzten, dem Land und der Stadtgemeinde ein Primärversorgungszentrum in Schärding zu errichten.