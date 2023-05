PV-Anlage dürfte nach zwei Tagen zu brennen begonnen haben

Dachstuhlbrand in Schalchen

Der Brand entstand vermutlich im Bereich der PV-Anlage, die seit 18. Mai 2023 in Betrieb ist. Während des Brandausbruchs befanden sich keine Personen im Haus. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch unter Kontrolle bringen. Am Haus entstand ein Sachschaden in unbekannter Höhe.

