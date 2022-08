2014 hat sich Siegmund Schachinger vor Baubeginn eine Eigentumswohnung in Ried, in der Nähe des Klosters St. Anna, gekauft. "Mitten in der Stadt, aber trotzdem in Grünen. Für mich ist das hier das schönste Fleckerl in Ried", sagt der 77-Jährige. Doch die Idylle ist getrübt, Grund dafür ist eine Photovoltaikanlage auf dem Dach der schönen Wohnanlage mit neun Eigentumswohnungen.