Puttinger & Vogl: Drei Partner verlassen die Rieder Rechtsanwaltskanzlei

Die Gerüchte, wonach es in der bekannten Rieder Anwaltskanzlei Puttinger, Vogl und Partner zu personellen Veränderungen kommt, hielten sich in den vergangenen Wochen hartnäckig. "Drei unserer Partner werden sich selbstständig machen", bestätigen Peter Vogl und Wolfgang Puttinger im OÖN-Gespräch die Spekulationen. Die Juristen und Partner Karl Weinhäupl, Jürgen Edtbauer und Robert Tremel werden sich mit einer eigenen Kanzlei selbstständig machen.

Zudem hat die Rechtsanwältin Marietta Ahörndl Puttinger & Vogl bereits verlassen, sie wechselte in die Rechtsabteilung eines größeren oberösterreichischen Unternehmens.

Puttinger und Vogl zeigen sich im OÖN-Gespräch trotz der Abgänge durchaus entspannt. "Vertraglich wird die Trennung in den kommenden Monaten geregelt und vollzogen. Es werden etwa 14 Personen, darunter sechs Juristen, verbleiben." Als dritte Partnerin neben Puttinger und Vogl bleibt Susanne Billinger an Bord. Zwei neue Anwälte werden in die Kanzlei, die zu den größten im Innviertel zählt, eingestellt. "Wir bleiben weiterhin ein juristischer Generalanbieter im Innviertel. Die Ausrichtung geht in Richtung Wirtschaft, aber wir decken alle Rechtsbereiche ab", so Puttinger.

Professionelle Zusammenarbeit

Die Trennung werde sauber und ohne Streitigkeiten über die Bühne gehen, ist von beiden Seiten zu hören. "Wir arbeiten bis zur Trennung professionell weiter, das steht völlig außer Frage", sagt Jürgen Edtbauer im OÖN-Gespräch. Der genaue Zeitpunkt für die Eröffnung der gemeinsamen Kanzlei mit Weinhäupl und Tremel stehe noch nicht genau fest. Realistisch sei aus heutiger Sicht der Spätsommer, so Edtbauer. Fix ist hingegen die Ausrichtung der Kanzlei. "Wir werden uns auf Unternehmens- und Wirtschaftsrecht fokussieren", so Edtbauer.

Verlassen Kanzlei: Karl Weinhäupl, Jürgen Edtbauer, Robert Tremel Bild: Kaufmann

