PTS Ried: neuer Fachbereich soll auf weiterführende Schulen vorbereiten

RIED. Fachbereich soll auf den Besuch höherer Schulen und Lehre mit Matura vorbereiten.

Detailinformationen samt Anmeldeformular finden sich auf www.pts.ried.at Bild: PTS Ried

Mit einem neuen Fachbereich "Intensivlehrgang Wirtschaft-Technik-Soziales" bietet die Polytechnische Schule (PTS) Ried ab dem nächsten Schuljahr die Möglichkeit, sich auf den Besuch einer höheren Schule, aber auch auf die Lehre mit Matura, entsprechend vorzubereiten.

Einerseits haben die Jugendlichen hier die Möglichkeit, den Lehrstoff des Pflichtschulbereiches zu wiederholen und zu vertiefen, andererseits sollen neben fachlichem Wissen Kompetenzen wie Selbsteinschätzung, Teamfähigkeit, Kommunikation und Präsentation gefördert werden, so die PTS Ried.

Je zwei zusätzliche Wochenstunden in den Fächern Deutsch, Englisch und Mathematik sollen die Erfolgsaussichten für eine weiterführende Schule, aber auch für die Lehre mit Matura verbessern. Mit diesem Lehrgang wollen Direktor Norbert Bachinger und sein Team eine bestimmte Zielgruppe ansprechen: "Interessant ist dieser Fachbereich für jene Jugendlichen, die entweder die Kriterien für eine Aufnahme in eine weiterführende Schule nicht erfüllt haben oder mit ihren Noten nicht zufrieden waren. Außerdem gibt es immer wieder Schüler, die aus verschiedenen Gründen Lücken in der Verarbeitung des Lernstoffes aufweisen. Und jene, die sich noch unsicher bezüglich der Berufswahl sind." Natürlich seien auch in diesem Fachbereich Schnuppertage vorgesehen. Beim neuen Lehrgang besteht die Möglichkeit, zwischen einem technischen und einem wirtschaftlichen Bereich zu wählen. Das bedeutet, dass neben den Fächern Selbstpräsentation und Projektmanagement Fächer wie Technisches Zeichnen und Technisches Seminar bzw. Betriebswirtschaftliches Seminar und Rechnungswesen unterrichtet werden.

"Viele Schüler besuchen nach der 4. Klasse NMS eine weiterführende Schule, schließen aber das erste Jahr negativ ab und beenden dann ihre Schullaufbahn. Ein positiv abgeschlossenes neuntes Pflichtschuljahr ist aber mittlerweile in vielen Bereichen ein Muss! Das kann durch den Besuch des Intensivlehrgangs verhindert werden", so Direktor Bachinger.

Detail-Infos gibt es auf www.pts.ried.at unter dem Stichwort "Fachbereiche". Ebenso findet sich dort das Anmeldeformular.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema