Nicht zuletzt der Krieg in der Ukraine verdeutlicht die Notwendigkeit einer wirksamen Landesverteidigung, so die VP, die bei einem Termin in Ried mit Landesgeschäftsführer Florian Hiegelsberger und Landtagsabgeordnetem Günther Lengauer aus Utzenaich zuletzt auf die Bedeutung des Bundesheeres samt Milizsystem hinwies.