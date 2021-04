Prüfung mit Atemschutz

Aufgeteilt auf vier Teilstationen – von Theorie über die Geräteaufnahme und eine Einsatzübung in völliger Dunkelheit bis hin zur Pflege und Wartung eines Atemschutzgerätes – stellten sich die Feuerwehrfrauen und -männer der herausfordernden Prüfung. "Der Atemschutz ist die Lebensversicherung eines jeden Feuerwehrmannes im Brandeinsatz, dementsprechend hoch sind die Anforderungen, damit im Ernstfall jeder Handgriff sitzt", so Tobias Bachinger, Leiter der Leistungsprüfung.

Am Ende durften 13 Teilnehmer in Bronze, sieben in Silber und acht in der höchsten Stufe in Gold ihr Leistungsabzeichen in Empfang nehmen. "Ich gratuliere jedem einzelnen zum erreichten Atemschutz-Leistungsabzeichen und die mustergültige Vorbereitung in den Feuerwehren die letzten Wochen. Ein großer Dank gilt auch dem gesamten Bewerterteam für die Abwicklung unter strengsten Corona-Hygienemaßnahmen", so Bezirks-Feuerwehrkommandant Jürgen Hell.