Prozess: Kinderporno verbreitet

BRAUNAU/RIED. Mann wegen pornographischer Darstellung verurteilt.

Im Landesgericht Ried musste sich der Mann verantworten. Bild: Streif

Wegen des Vergehens der pornographischen Darstellung Minderjähriger musste sich ein 54-jähriger Mann aus dem Bezirk Braunau im Landesgericht Ried verantworten.

Er soll am 17. September 2017 ein Kinderporno-Video an mehrere Facebookfreunde weitergeschickt haben. "Ich bin kein Spezialist am Computer. Wie das passiert ist, kann ich nicht erklären. Wie ich bemerkt habe, dass ich so etwas weitergeschickt habe, habe ich das Video gelöscht", beteuerte der Mann vor Richter Josef Lautner.

"Irgendwie verdrückt"

"Ich habe 800 bis 1000 Freunde auf Facebook, die ich aber nicht alle persönlich kenne. Wahrscheinlich habe ich mich irgendwie verdrückt", so der bisher unbescholtene Mann. Zudem wurden auf einer Festplatte sechs einschlägige pornographische Fotos von Jugendlichen gefunden. Er habe von den Fotos nichts gewusst, sagte der Beschuldigte, der jegliche pädophile Neigungen bei seiner Befragung zurückwies. Der Richter verurteilte den Beschuldigten zu drei Monaten bedingter Haft, das Urteil ist bereits rechtskräftig. (tst)

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema