Prozess in Ried: 48-Jähriger wegen Wiederbetätigung vor Gericht

Laut Staatsanwaltschaft Ried soll sich der Beschuldigte in den Jahren 2022 und 2023 in einer Braunauer Gemeinde im nationalsozialistischen Sinne wiederbetätigt haben. Mehrfach soll sich der 48-Jährige durch ein "unverhülltes und für Dritte wahrnehmbares Zeigen einer Hakenkreuz-Tätowierung" am Zeigefinger der linken Hand strafbar gemacht haben.

Das NS-Symbol sei durch die Krümmung des Fingers zu sehen gewesen, heißt es in der Anklage. Zudem soll der Beschuldigte gegenüber einer Angehörigen gesagt haben, dass "er selbst der richtige zweite Adolf Hitler" gewesen wäre, Ausländer würden umgelegt und vergast gehören. Zudem wirft die Staatsanwaltschaft dem Mann vor, mehrere Fotos mit NS-Symbolen auf WhatsApp weitergeleitet zu haben.

Autor Thomas Streif Redaktion Innviertel Thomas Streif