Provisorische Eislaufhalle in Ried wurde beschlossen

Die Schlittschuhe werden auch im heurigen Winter in Ried geschnürt.

Die Eislaufhalle, besser gesagt das Provisorium einer Eislaufhalle für diesen Winter, war in der Gemeinderatssitzung am Donnerstag Diskussionsthema. Eingebracht worden war ein Dringlichkeitsantrag, das Provisorium für die heurigen Wintermonate zu beschließen. Der Beschluss erfolgte schließlich mit den Stimmen von ÖVP, SPÖ und FPÖ. Die Grünen und Neos enthielten sich der Stimme.

Wie mehrmals berichtet, war nach dem Abriss der ehemaligen Halle 20 auch die Möglichkeit zum Eislaufen in der Stadt Ried verschwunden. Die Pläne, für die kommenden Wintermonate ein Provisorium zu errichten, hatten monatelang für Diskussionen gesorgt. Knackpunkt war, dass durch die Errichtung des Provisoriums nicht budgetierte Kosten von rund 70.000 Euro entstehen.

Am 1. Dezember geht es los

"Die Abstimmung am Donnerstag war letztlich eine Sternstunde des Parlamentarismus", sagte Bürgermeister Bernhard Zwielehner (ÖVP). "Natürlich war das Thema getrieben von der SPÖ, aber auch wir von der ÖVP und die FPÖ haben dafür gestimmt, die Stadt Ried hat auch soziale Aufgaben und das hat Vorrang", sagte Zwielehner. Man habe eine vertretbare Möglichkeit gefunden, den Betrag abzudecken. Von 1. Dezember bis zum Ende der Semesterferien wird in der Halle 12 auf einer Fläche von rund 500 Quadratmetern das Eislaufen möglich sein. Die laufenden Kosten wolle man so "aufkommensneutral" wie möglich halten.

Die Nachfrage nach Eislaufmöglichkeiten in Ried habe sich in den vergangenen Monaten häufig gezeigt. "Ich habe Briefe aus Gemeinden im Bezirk erhalten mit der Bitte, die Eislaufhalle weiterhin zu betreiben", sagte der Rieder Bürgermeister. Umgekehrt seien jedoch Vorschläge an Gemeinden im Bezirk Ried, gemeinsam nach einer Lösung zu streben, "mit wohlwollendem Lächeln zur Kenntnis genommen" worden.

Dass Grüne und Neos die finanzielle Belastung kritisieren, sei legitim, es gehe in dieser Angelegenheit auch darum, als Stadt soziale Aufgaben zu erfüllen. "Wir stellen für Familien, Jugendliche und Eisstockschützen nun wieder eine Eisfläche zur Verfügung."

