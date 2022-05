Projekt gemeinschaftliches Wohnen wird auf Realisierbarkeit geprüft

Mehr als 40 Interessierte waren in Ried beim Auftakt zum Projekt "Gemeinsam dahoam – gemeinschaftlich Wohnen im Innviertel" auf Einladung der Inn-Salzach-Euregio dabei. Inhaltlich geht es um die Entwicklung neuer, gemeinschaftlicher Wohnformen. Bereits am heurigen Dienstag, 31. Mai, sollen erste Erkenntnisse im Rahmen einer "WohnWerkstatt" in Höhnhart vertieft werden.