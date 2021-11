Die EU-Initiative Euregio bietet am 18. November um 19 Uhr Zukunftsforscher Tristan Horx auf, die im Schloss Zell an der Pram vorgesehene Veranstaltung findet wegen der allgemeinen Corona-Situation nun aber nur online statt. Die Teilnahme ist kostenlos, Anmeldung unter post.rmooe.at oder an daniela.hebertshuber@rmooe.at bis 16. November. Die Online-Teilnehmer erhalten nach erfolgter Anmeldung einen Zugangslink zur Veranstaltung per E-Mail.