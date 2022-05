Sieben Jahre lang gab es in Dorf an der Pram keinen Nahversorger mehr. Kein Einzelfall, denn weitere 600 Gemeinden in ganz Österreich müssen ohne örtliches Lebensmittelgeschäft auskommen. Um gegenzusteuern, hat die UNIGruppe gemeinsam mit Kooperationspartnern ein neues Konzept entwickelt: die UNIBox. Auf 38 Quadratmetern können Kunden 365 Tage im Jahr insgesamt 1000 Produkte für den täglichen Gebrauch kaufen. Seit kurzem auch frisches Gebäck eines regionalen Bäckers.