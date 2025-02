Professionelles Wundmanagement rückt hartnäckigem Leiden zu Leibe

Schlecht heilende, lange Zeit bestehende und schwer zu versorgende Wunden beeinträchtigten die Lebensqualität stark und seien für Betroffene eine große Belastung, so das Klinikum Schärding, das sich am Standort seit mehr als 25 Jahren mit der Behandlung von Patienten mit chronischen Wunden in einer Wundambulanz beschäftigt. Diese Ambulanz steht unter der fachlichen Leitung von Primar Dominik Hackl, die pflegerische, organisatorische Planung obliegt Wundmanagerin Brigitte Wirth. Sie ist zudem Obfrau des Vereins Wundmanagement OÖ, verfasste Fachartikel und war langjähriges Vorstandsmitglied der österreichischen Gesellschaft für Wundbehandlung.

"Unser Ziel ist es, die Lebensqualität zu verbessern, indem sich der Wundheilungsprozess durch modernste Behandlungsmethoden verkürzt und eine kosteneffiziente und nachhaltige Therapie möglich gemacht wird", so Wirth. Wichtig sei die Versorgung in einem Netzwerk pflegerischer und medizinischer Kompetenz. Hierzu gehörten neben den behandelnden Ärzten, Pflegekräften und Wundmanagern auch Diätologen, Diabetesberater, Physiotherapeuten, Orthopädietechniker, diabetische Fußpfleger und der Sanitätsfachhandel, so die Expertin. Besonderer Wert gelegt wird auf gute Zusammenarbeit mit der Hauskrankenpflege, den Hausärzten und den Pflegeheimen, die die weitere Versorgung nach der Entlassung aus dem Spital übernehmen. Mithilfe modernster Technologie wie z. B. einer Fotodokumentation, bei der die Wundgröße millimetergenau vermessen wird, wird die Entwicklung der Wundsituation laufend beobachtet und eine angemessene Behandlung durchgeführt.

Moderne Wundverbände sorgten auch bei großen Wunden für hohen Tragekomfort, Schmerzreduzierung, kürzere Verbandsintervalle, Kosteneffizienz und eine schnelle gesellschaftliche Rehabilitation, so Wirth. Seit kurzem steht in Schärding zur Wundbehandlung auch ein Kaltplasmagerät zur Verfügung. Schlecht heilende, langwierige Wunden, die manchmal schon über Jahre bestehen könnten, hätten einen extremen Einfluss auf die Lebensqualität der Patienten, so die Expertin: "Die Betroffenen schämen sich und scheuen den Weg zum Arzt. Sie nehmen oftmals schmerzhafte Wunden, die Einschränkung der Lebensqualität und der Mobilität bis hin zur Isolation in Kauf. Dieser Kreis kann durchbrochen werden, wenn sich die Patienten einem professionellen Wundmanagement anvertrauen." Je früher man die Ursachen erkenne und mit der fachmännischen Versorgung begonnen werde, desto besser, so Wirth.

