Produktion bei tilo voll angelaufen

Die Produktion laufe wieder auf Hochtouren, Digitalisierungsprojekte werden weiter vorangetrieben, so das Unternehmen.

Verständnis und Zustimmung für die in Coronazeiten getroffenen Maßnahmen gebe es auch seitens der Mitarbeiter. "Unsere Leute haben die Maßnahmen gut aufgenommen und sind froh, dass tilo hier so reagiert hat. Natürlich sind wir nach den drei Wochen erleichtert, dass wir jetzt nach der Pause wieder arbeiten können und auch Masken für alle zur Verfügung stehen", so Günter Kronberger, Mitglied des Betriebsrats. Es zeige sich, dass sich getätigte Investitionen in Richtung Digitalisierung lohnen. tilo sei besonders in dieser Zeit auf den Social-Media-Kanälen präsent, unterstütze Händler und Kunden digital zum Beispiel mit einer neuen tilo Bodenleger App.