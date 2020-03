Gerade Privatgärten bergen hohes Potenzial für den Natur- und Artenschutz, so die Vereinigung "Naturschutz Oberösterreich – Bezirk Schärding". Mit Vorträgen zur Artenvielfalt in den Gärten und dem, "was im Rasen, im Blumen- und im Gemüsebeet, in den Mauer- und Pflasterfugen als lästig und unnütz erscheint", wird Doris Gansinger vom Seiringergut Aurolzmünster aufgeboten – der Auftakt mit praktischen Tipps für den eigenen Garten erfolgt am Donnerstag, 12. März, um 19.30 Uhr im Gemeindesaal Brunnenthal, der Eintritt ist frei.

Die Ökoleistungen, die Gärten für die Natur und insbesondere für die Insekten erbringen, machen Gärten mit hoher Artenvielfalt zu wertvollen Lebensräumen. Mit Balkon- und Blumenkästen, Trockenmauer, Mauerritzen, Moor-, Tümpel- und Teichbiotop, Blumenwiese, Magerrasen und alten Obstbäumen werde ein Garten zur Oase in einer Umgebung ausgeräumter Landschaften, so die Experten.

Weitere Vorträge sind für 25. März ab 19.30 Uhr im Schärdinger Biedermeierhof sowie für 27. März ab 19.30 Uhr im Schardenberger Gasthaus Maier vorgesehen.

