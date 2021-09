Der Zusammenschluss von zehn österreichischen Privatbrauereien, um sich gegen „Groß-konzernbiere“ abzugrenzen und auf die Regionalität österreichischer Biere hinzuweisen, hat in der Bierszene für Diskussionen gesorgt. Die Namen von Innviertler Brauereien haben in dieser Allianz gefehlt. Wir haben nachgefragt, warum – und was Innviertler Brauereien davon halten. Christian Aigner, Geschäftsführer der Brauerei Ried: „Wir haben bereits im Jänner 2020 eine ähnliche Kampagne