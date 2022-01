Privatbrauerei-Siegel findet immer mehr Anhänger

Mit Anfang 2022 tragen bereits 30 österreichische Brauereien das Siegel "Österreichische Privatbrauereien – 100 Prozent unabhängig", auch Baumgartner und Kapsreiter Bier, so die Schärdinger Brauerei. Das Herkunftssiegel zeichne Biere aus, die ausschließlich von österreichischen Privatbrauereien stammen und daher ohne Rücksicht auf globale Markenstrategien ihre regionalen und individuellen Brautraditionen pflegen.

Wer diesem Siegel folgt, kaufe von 100-prozentig unabhängigen österreichischen Privatbrauereien. Der Griff ins Bierregal werde somit zur Haltungsfrage der Konsumentinnen und Konsumenten. Mit dem Herkunftssiegel grenze die Brauerei Baumgartner ihre Spezialitäten als regionale und eigenständige Produkte von den Mainstream-Bieren der internationalen Großkonzerne ab.

Neben den Bieren von internationalen Großkonzernen gebe es am heimischen Markt zahlreiche Alternativen an regionalen Produkten. Viele dieser Betriebe blicken auf eine jahrhundertelange Tradition zurück. Sie seien mit ihrer Region verwurzelt, verwenden vorwiegend regionale Rohstoffe und brauen spezifische Bierspezialitäten, oft nach überlieferten Rezepturen. In Summe entstehe so eine charakterstarke Vielfalt, die Österreichs Brautradition seit jeher kennzeichne. Zudem gehe es um eine entsprechende Wertschöpfung im Inland. Als die Initiative im September 2021 gestartet wurde, seien zunächst zehn Privatbrauereien hinter der Idee gestanden – mit positivem Echo. Für die Teilnahme an der Initiative spiele die Größe keine Rolle – Unabhängigkeit und Authentizität dagegen sehr wohl. Die Kriterien für eine Mitgliedschaft seien so ausgerichtet, dass sie gerade auch Kleinbrauereien erfüllen können, die neben den internationalen Großkonzernen im Markt schwer zu kämpfen haben, so die Vereinigung. Die wichtigsten Kriterien sind: Die Privatbrauerei und ihre Eigentümer müssen ihren Sitz in Österreich haben und dürfen unter keinem Einfluss eines ausländischen Unternehmens stehen. Sie muss seit drei Jahren gewerblich als Privatbrauerei in Österreich tätig sein und die Braustätte muss real existieren – nicht nur der Markenname.

Die Biere, die derzeit dieses Siegel tragen, machen einen Anteil von rund 33 Prozent des österreichischen Biermarktes aus, so die Initiative, die weitere Mitglieder aufnehmen und eines Tages möglichst viele unabhängige Privatbrauereien Österreichs unter einem Dach vereinen wolle.

Die Brauerei Baumgartner zähle heute zu den größten mittelständischen Brauunternehmen Österreichs und konnte sich ihre Eigenständigkeit bewahren. Die Gründung des Stammhauses innerhalb der Schärdinger Stadtmauern geht auf das Jahr 1609 zurück. Seit damals befindet sich das Unternehmen in Familienbesitz. 2019 fiel der Startschuss für die Wiedereinführung der Schärdinger Marke Kapsreiter Bier durch die Brauerei Baumgartner.