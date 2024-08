Primar-Würden und Modernisierung

Dem langjährigen Leiter des HNO-Fachschwerpunkts am Krankenhaus Braunau, Richard Frauscher, wurde nun der Primararzt-Titel verliehen. "Mich ehrt natürlich die Ernennung zum Primar, viel Bedeutung messe ich Titeln aber nicht bei. Auch vom Arbeitsumfang und der Verantwortung ändert sich dadurch für mich nichts. In einer kleineren Abteilung mit vier Ärzten muss jeder mitanpacken – und das erst recht mit dem Umzug in unsere neuen Ambulanzen mit topmoderner Ausstattung, die unsere Untersuchungskapazitäten steigern werden", so Richard Frauscher.

Mit dem Umzug in den neuen Bauteil 10 erhält der Fachschwerpunkt HNO (Hals, Nasen, Ohren) im neuen Gebäude eine zusätzliche Untersuchungseinheit, was die Kapazitäten um rund ein Drittel erhöhe und damit der laufend steigenden Patientenanzahl Rechnung trage. Um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, ist die Terminambulanz zur Vereinbarung eines Begutachtungstermins mit Haus- oder Facharztzuweisung von 8 bis 13 Uhr besetzt. Notfälle wie Blutungen oder Atemnot werden jederzeit sofort begutachtet. Die Behandlungsfelder umfassen unter anderem die Abklärung von Beschwerden im Bereich Mund, Nase, Hals und Ohren; Hörstörungen, Tinnitus, Schwindel; Schluckbeschwerden; Allergiediagnostik; Schlafdiagnostik – Schlaflabor, Schnarchen.

Dazu bietet der Fachschwerpunkt HNO in Braunau unter anderem auch ein operatives Leistungsspektrum im stationären oder tagesklinischen Bereich: Mandelentfernung, Mandelkappung, "Polypen"-Entfernung, Trommelfelloperationen zur Entlastung von Paukenergüssen; Operationen an Nase und Nasennebenhöhlen; Weichgaumenchirurgie und kleine Eingriffe an den Stimmbändern; plastische Gesichtschirurgie; Tumordiagnostik mit Einstufung und Weiterbetreuung; Notfalloperationen und Eingriffe wie Abszessdrainagen, Blutungen, Fremdkörperentfernung und Versorgung von leichteren Traumata.

