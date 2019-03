Prima, ihr Musiker!

MATTIGHOFEN. Die begabtesten Jungmusiker haben sich dieser Tage in Mattighofen und Altheim versammelt. Der Landesbewerb „prima la musica“ fand erstmals im Bezirk Braunau statt. 670 junge Musikbegeisterte nahmen daran teil, die 13-jährige Katharina Fessl aus St. Johann durften wir begleiten.

Neu im Bewerb: Diatonische (Steirische) Harmonika und Drumset. Bild:

„Wenn du da jetzt rausgehst, dann spielst du genauso wie hier! In den Pausen trinken und erholen, so sparst du Kraft“. Katharina „Kathi“ Fessl aus St. Johann spielt sich gerade ein und nimmt letzte Anweisungen ihres Lehrers und Mentors Gerold Weinberger entgegen. Es ist kurz vor neun Uhr, in wenigen Minuten wird die 13-jährige Trompeterin Tag vier des größten Jungmusikwettbewerbs im Land eröffnen. Prima la musica findet heuer erstmals im Bezirk Braunau, in Mattighofen und Altheim, statt.

Nervös? „Nein, ich habe Zuckerwatte gegessen, die hilft“, sagt Kathi, die jetzt nur noch darauf wartet, bis die Tür zum Stadtsaal aufgeht. Viele Monate hat sie auf diesen Moment hingearbeitet, jetzt ist sie gekommen, die Viertelstunde der Wahrheit. In weißen Sneakers mit Kirschapplikation, schwarzem Kleid mit Schulter-cut-out betritt sie die Bühne, lächelt, verkleinert den Notenständer und fängt an zu spielen. Ob es ein Zufall ist, dass ihr erstes Stück „cool“ heißt?

„Der Weg zum Wettbewerb ist der große Gewinn. Die lange Vorbereitungszeit, die die Kinder durchhalten: Der Erfolg ist, dass man sich dem Wettbewerb stellt – egal wie dieser ausgeht“, sagt Birgit Hinterholzer, Geschäftsführerin „Musik der Jugend“.

Ohne Eigeninitiative geht nichts

Kathi hat es geschafft. Mit einem Fortissimo-High-Five feiert sie mit ihrem Papa den Auftritt. Hans Fessl ist selbst Musiker und stolz auf seine Tochter. „Sie hat viel geübt. Das muss sie selber wollen, ohne Eigeninitiative ging so was nicht.“ Musik steht für Nachhaltigkeit, Fleiß und Disziplin, ist Mattighofens Landesmusikschuldirektor und Organisator Günther Reisegger überzeugt: „Es ist bestätigt, dass diese Kinder später im Beruf vermehrt Erfolg haben.“ Dass der Bewerb heuer in Mattighofen ist, findet die prima la musica-erfahrene Katharina super, weil „da kenn ich mich aus!“ Im Gegensatz zu ihr hatte Laura Sophie Rischanek eine längere Anreise. Sie ist aus Kremsmünster, seit sechs Uhr auf den Beinen. Die Anstrengung lässt sich die Fagottspielerin nicht anmerken. Im Gegenteil. Die Töne klingen klar und edel. „Da könntest direkt eine CD aufnehmen“, ist aus der Lehrer-Reihe zu hören. Nicht alle 670 Teilnehmer liefern solche Glanzleistungen wie die beiden Mädchen. „Natürlich gibt es auch enttäuschte Gesichter, jeder will der Beste sein und das geht halt nicht.

So ein Bewerb ist eine gute Lebensschule, in der man lernt, auch mit Kritik umzugehen“, sagt Hinterholzer. Das Beratungsgespräch ist eine pädagogische Herausforderung, um den richtigen Ton zu treffen. Je älter die Teilnehmer, desto deutlicher die Kritik.

Pfeifend, gewohnt lässig halt, wartet Katharina auf ihre Beurteilung. Als ob sie ihr eigenes Loblied angestimmt hätte, denn so eines bekam sie von den Juroren zu hören: Großes Talent, super Auftritt, vom ersten Ton weg losgelegt, schöner Klang, großartige Arbeit... Kathi erreicht Platz eins und qualifiziert sich für den Bundesbewerb in Klagenfurt. Ob sie später einmal Musikerin werden möchte, fragt sie ein Bewerter. „Sie möchte lieber in die Fußstapfen von Karl Lagerfeld treten“, nimmt Lehrer Weinberger ihr die Antwort bedauernd vorweg. Die 13-Jährige liebäugelt mit der Modebranche.

Infos zu Prima la musica

Der Landesbewerb prima la musica ist heuer erstmals im Bezirk Braunau: in den Landesmusikschulen Mattighofen und Altheim sowie im Mattighofner Turn- und Stadtsaal. 670 Jungmusiker zwischen sechs und 21 Jahren aus ganz Oberösterreich nehmen am Bewerb teil, der am Sonntag endet. Die Preisverleihung findet am Freitag, 22. März, im Brucknerhaus Linz statt. Die Besten dürfen am Bundesbewerb in Klagenfurt teilnehmen.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema