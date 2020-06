Priesterweihe in serbisch-orthodoxer Kirche Braunau

Bischof Andrej Cilerdzic hat in der serbisch-orthodoxen Kirche in Braunau Diakon Andrej Zivkovic zum Priester geweiht. Dieser wird künftig gemeinsam mit zwei weiteren Priestern in der serbisch-orthodoxen Pfarre in Braunau wirken. Die Priesterweihe fand in der ehemaligen Kapuzinerkirche in Braunau statt, die seit 2018 der serbisch-orthodoxen Kirche gehört. Die Pfarre, die seit 2015 besteht, ist für rund 1500 Serben da, die in Braunau leben, und für rund weitere 5000 aus der gesamten Region. Bis 2018 feierten die orthodoxen Christen ihre Gottesdienste in der katholischen Filialkirche Haselbach. Parallel dazu liefen Gespräche über eine Übernahme der Kapuzinerkirche, die seit 2012 leer stand.

Die Zahl der serbisch-orthodoxen Gläubigen in Österreich wird auf 300.000 geschätzt. Die serbisch-orthodoxe Kirche besitzt in Österreich rund 20 Kirchen, in denen an Sonn- und Feiertagen Gottesdienste zelebriert werden.