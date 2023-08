Prenninger schließt das Kaffeehaus, Eis- und Tortenproduktion bleibt

Thomas Prenninger mit der beliebten Cremeschnitte der Konditorei. Diese wird es auch in Zukunft geben.

"Der Schritt ist mir nicht leichtgefallen, denn es war eine bewegende und oft auch schöne Zeit", sagt Thomas Prenninger im Gespräch mit den OÖN. Das beliebte Kaffeehaus am Hauptplatz mit Gastgarten wird am Freitag, 1. September, geschlossen. "Diese Entscheidung mag für viele langjährige Kunden und Freunde des Hauses überraschend sein." Persönliche Gründe seien für diese Entscheidung verantwortlich, so Prenninger.