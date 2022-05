Premieren-Sieger in rosaroter Wolke

Der prognostizierte Regen und ein Sandsturm verursachten Roman Breckner, Organisator des Sparkasse Stadtlaufs Mattighofen, im Vorfeld Bauchweh, doch am Ende war alles gut – trotz umgestürztem Einlaufkanal ("zum Glück ist das in der Pause passiert") und vertauschter Startnummern. Hoppalas, die der Veranstalter in den vergangenen 20 Jahren regelmäßig erlebt hat. Neu war für Roman Breckner hingegen der diesjährige Sieger.

Obwohl im Innviertel und weiter darüber hinaus bekannt, ging Jürgen Aigner von der LAG Genböck Haus Ried heuer zum ersten Mal in Mattighofen an den Start. Der Prameter kämpft sich nach einer Operation wieder zu seiner alten Stärke zurück und stellte dies in Mattighofen unter Beweis. In 33:00,42 Minuten blieb er über 9870 Meter windbedingt zwar über dem 2019 von Alex Knoblechner aufgestellten Streckenrekord, verwies den Rekordhalter diesmal aber auf Rang zwei. Für den TSV Mattighofen komplettierte Gerold Grubmüller als Drittplatzierter das Podest (Ergebnisse unten).

Stadtlauf-Organisator Roman Breckner. Bild: Pressefoto Scharinger / Daniel Scharinger

Im Gegensatz zu den Herren nahm bei den Damen mit Tina Fischl (38:40,95 Minuten, WSV Otterskirchen) eine "alte Bekannte" auf dem obersten Treppchen Platz. Mit einem Respektabstand von knapp zwei Minuten belegten Dominique Hari (Trumer Triteam) und Ingrid Materna (SVG Ruhstorf) die Plätze zwei und drei. Belohnt wurden die Sieger unter anderem mit eigens von der Lebenshilfe Mattighofen gebauten Insektenhotels. "Diese Preise sind extrem gut angekommen. Wir wurden sogar schon gefragt, ob es im nächsten Jahr dann die dazu passenden Nistkästen gibt. Diese Idee gefällt uns", sagt Breckner.

Bergab ging es schneller Bild: Pressefoto Scharinger / Daniel Scharinger

Insgesamt gingen in Mattighofen mehr als 300 Teilnehmerinnen und Teilnehmer an den Start. Eine "Menge", über die sich Roman Breckner freut. Mehr Starter hätte er sich allerdings beim Firmen- bzw. Hobbylauf erwartet. "Davon abgesehen bin ich rundum zufrieden. Vor allem die Siegerehrung der Kinder, die wir heuer in der KTM Motohall abhalten durften, war ein echtes Highlight. Dort war die Hölle los. Auch deshalb, weil KTM selbst eine Veranstaltung mit mehr als 300 Motocross-Maschinen hatte. Und mittendrin waren unsere kleinen Siegerinnen und Sieger mit ihren Pokalen", sagt der Organisator, der hofft, dass diese außergewöhnliche Siegerehrung keine Eintagsfliege bleibt.

Vollgas gaben die vielen Nachwuchsläufer. Bild: Pressefoto Scharinger / Daniel Scharinger

Stark vertreten war dabei auch der ATSV Mattighofen, für den in Summe 38 Kinder an den Start gingen. "Und da heißt es oft, Fußballer können nicht laufen. Der ATSV Mattighofen hat am Samstag gezeigt, dass dem nicht so ist", betont Breckner. Ein weiteres Beispiel für die Vielseitigkeit der Nachwuchsathleten ist Breckners Enkel Philipp. Der spielte noch am Vormittag Tennis, siegte am Nachmittag in der Altersklasse U14 männlich und ging anschließend noch im Hauptlauf an den Start. Dort belegte der erst 13-Jährige in 46:38,10 Minuten Platz 57. "Er ist so ehrgeizig, dass man ihn fast einbremsen muss. Aber als Opa ist es schön zu sehen, dass die junge Generation so vielseitig und motiviert ist", freut sich Breckner.

Auch die Fahrradrikscha "MaRi" war beim Stadtlauf im Einsatz. Bild: Pressefoto Scharinger / Daniel Scharinger

Ergebnisse

U6 männlich: 1. Jakob Schülling, Lauffreunde Maier-Papier Höhnhart (1:01,33 Minuten), 2. Arin Cinar (1:02,32), 3. Samed Dacic, beide ATSV Mattighofen (1:07,39);

U6 weiblich: 1. Annika Hari, Union Nordic Thalgau (59,80 Sekunden), 2. Antonia Eichberger (1:04,45), 3. Luisa Steidl, beide St. Peter bewegt (1:05,17);

U8 männlich: 1. Timo Andexlinger, IGLA long life (1:56,82), 2. Xaver Matejka, Schalchen (2:02,73), 3. Simon Daxer, Pfaffstätt (2:04,65);

U8 weiblich: 1. Sarah Feigl (2:05,28), 2. Julia Winter, Mattighofen (2:26,01), 3. Fabienne Kokes (2:35,64);

U10 männlich: 1. Phil Ecker, Pram (1:47,23), 2. Tim Kehrer, Hofkirchen (1:48,07), 3. Marco Fischer, IGLA long life (1:52,33);

U10 weiblich: 1. Elise Grabmüller, ATSE Graz (1:43,75), 2. Marie Parzermair, IGLA long life (1:50,62), 3. Ilcy Hari, Union Nordic Thalgau (1:54,52);

U12 männlich: 1. Nuradin Dacic, ATSV Mattighofen (3:46,58), 2. Manuel Grubmüller, TSV Mattighofen (3:50,57), 3. Kilian Fischer, LAG Genböck Haus Ried (3:52,40);

U12 weiblich: 1. Sina Feichtlbauer (3:56,51), 2. Lara Andexlinger, beide IGLA long life (4:15,08), 3. Mia Lohberger (4:21,80);

U14 männlich: 1. Philipp Breckner, LG Bora/TSV Mattighofen (6:58,87), 2. Thomas Radmacher, TSV Mattighofen (7:19,81), 3. Valentin Riedl, LAG Genböck Haus Ried (7:22,63);

U14 weiblich: 1. Lia Grabmüller, RSC Lindenhof (8:33,58), 2. Emma Zoe Kriechhamer, TSV Mattighofen (9:07,51), 3. Katharina Nedelko, SC Nerustift im Felde (11:12,61);

U16 männlich: 1. Maximilian Konrad (11:54,48), 2. Jonas Pieber (13:10,86), 3. Sebastian Reiter, alle LG Bora/TSV Mattighofen (15:15,24);

U16 weiblich: 1. Emelie Bauböck, Esin Racing Team (13:48,18), 2. Gesine Wollboldt (17:21,39), 3. Mona Hartl, beide LG Bora/TSV Mattighofen (17:22,11);

U20 weiblich: 1. Elena Trinks (12:52,65), 2. Sophie Riedl, beide LAG Genböck Haus Ried (16:09,18), 3. Tamara Mittermeier, DJK Pörndorf (18:15,84);

Sparkassenlauf

Männer, AK: 1. Tobias Salhofer, TSV Mattighofen (34:52,83), 2. Markus Zauner, LC Oberpinzgau (37:47,43), 3. Max Schrattenecker, Lauftreff Saiga Hans (42:02,40);

Damen, AK: 1. Julia Moritz, Lauftreff Ostermiething (44:41,76), 2. Lisa-Maria Brüggler (46:38,61), 3. Sophia Petschnig (53:11,64);

M AK30: 1. Jürgen Aigner, LAG Genböck Haus Ried (33:00,42 – Gesamtsieger), 2. Alex Knoblechner (33:54,54), 3. Florian Rausch, beide Lauftreff Nussdorf (35:37,56);

W AK30: 1. Saskia Brandstätter (46:14,94), 2. Anna Nachbar, SVG Ruhstorf (56:57,21), 3. Susanne Rachbauer (45:39,63);

M AK35: 1. Bernhard Breckner, St. Peter bewegt (37:58,44), 2. Josef Sauerlachner, Athletik Club Frauenstein (40:14,52), 3. Bruno Wurhofer, besserlaufen.at (41:56,10);

W AK35: 1. Daniela Eid (48:20,64), 2. Lenka Vrtel (53:46,14), 3. Barbara Siegesleitner (55:24,93);

M AK40: 1. Benjamin Luber, Trisport Erding (35:15,72), 2. Wolfgang Strasser, TSV Mattighofen (37:59,04), 3. Leo Wopenka, Tri Unlimited (40:12,04);

W AK40: 1. Dominique Hari, Trumer Triteam (40:30,66), 2. Silke Simon, SVG Ruhstorf (48:38,31), 3. Judith Brenneis, LG Innviertel (50:07,95);

M AK45: 1. Gerold Grubmüller, TSV Mattighofen (34:07,35), 2. Herbert Strasser, Lauftreff Nussdorf (36:25,17), 3. Josef Hartl, TSV Mattighofen (36:56,19);

W AK45: 1. Tina Fischl, WSV Otterskirchen (38:40,95 – Gesamtsiegerin), 2. Ingrid Materna, SVG Ruhstorf (40:56,61), 3. Paulina Weissenböck, ULC Klosterneuburg (47:06,45);

M AK50: 1. Helmut Knuff, DJK Pörndorf (39:41,70), 2. Gerald Stockinger, LAG Genböck Haus Ried (40:23,79), 3. Peter Schinwald, Projekt Limited (40:24,22);

W AK50: 1. Margit Eidenhammer (47:46,23), 2. Iris Bluttner, beide SV Lengau (48:23,19), 3. Gerti Fuchsgruber, Arnstorfer LG (51:42,66);

M AK 55: 1. Max Schachl, LG Innviertel (40:27,04), 2. Ernst Tretnjak, hurtigflink LTC (41:58,35), 3. Hermann Höglinger, Union Wernstein (42:14,97);

W AK55: 1. Bettina Paternoster, SVG Ruhstorf (48:37,50), 2. Ingeborg Kinzl, LG Innviertel (52:22,50);

M AK60: 1. Gerhard Paternoster, SVG Ruhstorf (41:31,76), 2. Johann Privec, SV Lengau (42:07,08), 3. Günther Vidreis, KLC (43:10,11);

W AK60: 1. Ingrid Feichtenschlager, LG Innviertel (53:33,36), 2. Erika Scharl, SV Lengau (55:12,09), 3. Romy Nachbar, SVG Ruhstorf (51:56,79);

M AK65: 1. Ludwig Lang, SVG Ruhstorf (40:31,08), 2. Ewald Eder, Nordic Eisbär Team (44:16,68), 3. Winfried Lang, FC Donald St. Ruprecht (44:44,43);

W AK65: 1. Christine Sachs, LG Mettenheim (47:34,26), 2. Maria Burgstaller, LG Geinberg (57:59,46);

M AK70: 1. Johann Pölzl, LTC Deutschlandsberg (53:50,13);

W AK70: 1. Karin Pfeiffer, Hallein (41:33,48);

M AK75: 1. Paul Hebel, Sportunion Hochburg-Ach (42:50,49), 2. Rainer Vollrad, SVG Ruhstorf (51:52,92);

W AK85: 1. Josefine Traubenek, LAG Genböck Haus Ried (26:40,20);

Fit Fabrik Nordic Walking Männer: 1. Ernst Kerschdorfer, TSV Mattighofen (20:44,16), 2. Mario Novosel, TUS Feldbach (24:42,48), 3. Franz Burgstaller, LG Geinberg (25:31,02);

Nordic Walking Frauen: 1. Carina Kerschdorfer (32:01,71);

EWS Hobby-Businesslauf Männer: 1. Laurenz Pötzelsberger, Esing-Racing (12:05,88), 2. Pascal Trauner, St. Peter bewegt (12:26,70), 3. Christof Pichlmaier, Team Grabensee (12:32,46), 4. Richard Irnesberger, besserlaufen.at (12:36,15), 5. Philipp Skripac, St. Peter bewegt (12:39,66);

Hobby-Businesslauf Damen: 1. Susanne Linecker, Triathlon Mattigtal (13:00,48), 2. Susanne Bruckbauer, LG Bora/TSV Mattighofen (16:13,35), 3. Maria Pichlmaier, SV Lengau (16:24,48), 4. Rosi Brandl, LC Geinberg (17:15,48), 5. Andrea Seeleitner, Eggelsberg (17:55,72).