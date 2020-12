Preisregen für Projekt "Ziegel aus Altkarton"

Das Projekt, bei dem aus alten Kartonagen Ziegel für Gebäude gefertigt werden sollen, ist bereits mehrfach ausgezeichnet. Nach dem Gewinn des Immotopia Innovation Awards 2020, dem zweiten Platz beim Wettbewerb der FH Kärnten und dem dritten Platz beim Jugend-Innovativ-Finale streift das Innviertler Projekt-Team nun auch einen mit 4000 Euro dotierten Umweltpreis ein.

Das "ISO-Brick"-System

Mit ihrem Baustein "ISO-Brick", der hauptsächlich aus alten Kartonfasern besteht, die normalerweise verbrannt werden, weil sie anderweitig nicht mehr verwendet werden können, haben die beiden Absolventen offenbar einen Nerv getroffen.

"Selten gibt es ein Projekt, das bei so vielen unterschiedlichen Wettbewerben weit vorne liegt und so viele Preise abräumt", heißt es seitens der HTL Braunau. Den Projektanten war es wichtig, dass ihr Baustein keine Giftstoffe enthält und auch keine teuren Zusatzstoffe benötigt. Es sei gelungen, mit nur wenigen Zutaten dazu beizutragen, den Rohstoff Altkarton weiterzuverarbeiten und damit etwas Sinnvolles anfertigen zu können.

Mit dem "ISO-Brick"-Baustein sei es grundsätzlich möglich, in kürzester Zeit neue Häuser zu bauen – dazu können die Ziegel sogar vor Ort angefertigt werden, weil für das System keine industrielle Bearbeitung nötig ist.

Hilfe nach Katastrophen

Denke man beispielsweise an Naturkatastrophen, die weltweit unzähligen Menschen das Dach über dem Kopf rauben, könne der an der HTL Braunau entwickelte Baustein eine schnelle Lösung für das zügige Wiederaufbauen ganzer Dörfer sein. "Menschen müssten nicht monatelange in Notunterkünften ausharren und es wäre möglich, schnell und unbürokratisch zu helfen", heißt es seitens der HTL.

Als ganz besonderer Aspekt gilt die Möglichkeit, den Baustein direkt an dem Ort, an dem er gebraucht wird, anfertigen zu können. Der neu entwickelte Baustein "ISO-Brick" habe ein viel geringeres Gewicht als Ziegel, könne einfacher gefertigt werden und sei dennoch wasser- und feuerfest. "Eine wirklich tolle Erfindung, der eigentlich nur noch das Patent fehlt", so die HTL Braunau.