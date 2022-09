Preisgekrönte AMAG tüftelt bereits an Verdoppelung der PV-Kapazitäten

Für Österreichs größte Aufdach-Photovoltaikanlage in Österreich hat die AMAG den Sieg beim Energy Globe Oberösterreich errungen – und die Aluminiumexperten mit Stammsitz in Braunau/Ranshofen tüfteln bereits an einer Verdoppelung der Solarstrom-Produktion.

Auf 60.000 Quadratmetern wird bereits PV-Strom "geerntet". Zu den 55.000 Quadratmetern Kollektorfläche, die bereits seit Herbst 2021 in Betrieb sind, kamen zuletzt 5000 Quadratmeter hinzu. Auf einer Fläche, die neun Fußballfeldern entspreche, würden 7,3 GWh Strom pro Jahr produziert – umgerechnet der Bedarf von 2000 Haushalten, so die AMAG, die bereits an einer Verdoppelung der PV-Kapazitäten tüftelt. Der erzeugte Solarstrom werde ausschließlich in der AMAG genutzt und ergänze den ohnehin seit einigen Jahren zu 100 Prozent aus erneuerbaren Quellen bestehenden Strommix, so das Unternehmen.

7,3 GWh "Stromernte" pro Jahr von AMAG-Dächern in Ranshofen Bild: AMAG

Der Sieg beim Energy Globe Oberösterreich in der Kategorie Feuer sei eine Bestätigung des eingeschlagenen Wegs. "Wir freuen uns über die wertvolle Anerkennung unserer Leistungen im Zusammenhang mit der nachhaltigen Entwicklung des Standorts Ranshofen. Die Photovoltaikanlage, deren Verdoppelung wir bereits planen, leistet einen Beitrag zur eigenen grünen Energieversorgung und damit auch zur Umsetzung unseres Plans zur Dekarbonisierung", so AMAG-Vorstandsvorsitzender Gerald Mayer.

Die Errichtung einer PV-Anlage in dieser einzigartigen Dimension sei neben dem Hauptaugenmerk der AMAG auf Recycling und Kreislaufwirtschaft sowie vielen weiteren Maßnahmen im Bereich Energieeffizienz einer der Bausteine der AMAG-Nachhaltigkeitsstrategie und des Beitrags zur Erreichung der österreichischen Klimaziele, so die Energy-Globe-Jury in ihrer Bewertung. Die AMAG errichtet derzeit in Braunau auch eine Brücke für Radfahrer und Fußgänger, um für diese das Queren der B156 im Bereich der Werkszufahrt sicherer zu machen und die Bedingungen für den nicht motorisierten Verkehr zu verbessern.

Eine Brücke wird errichtet. Bild: AMAG

1,5 Millionen Euro werden dafür investiert, den Großteil der Kosten trägt der Aluminiumkonzern selbst. Errichtet wird eine Brücke aus recycelbarem Aluminium und Holz. Die Rampe wird mit Hubmaterial von früheren Bauarbeiten aufgeschüttet.

Die AMAG gilt als ein führender österreichischer Premiumanbieter von qualitativ hochwertigen Aluminiumprodukten, die in der Flugzeug-, Automobil-, Sportartikel-, Beleuchtungs-, Maschinenbau-, Bau- und Verpackungsindustrie eingesetzt werden. In der kanadischen Elektrolyse Alouette, an der die AMAG mit 20 Prozent beteiligt sei, werde hochwertiges Primäraluminium mit vorbildlicher Ökobilanz produziert, so das Unternehmen.

Im Bereich AMAG components mit Stammsitz in Übersee am Chiemsee ist die Kompetenz in der Herstellung von einbaufertigen Metallteilen für die Luft- und Raumfahrtindustrie gebündelt.