Preise für Projekte von Schülern

Unter dem Titel "Tausch statt Kauf" setzten sich Schüler der HBLW Ried zum Ziel, einen dauerhaften Kleidertausch-Basar an der Schule zu etablieren. Diese Aktion soll jungen Menschen helfen, Geld zu sparen und gleichzeitig die Umwelt im Sinne der Nachhaltigkeit zu schonen. Die NMS Eggelsberg überzeugte mit ihrem Projekt "Bag to Handbag". Um das Bewusstsein für mehr Nachhaltigkeit und Hilfsbereitschaft zu schaffen, werden Papiersäcke zu Einkaufstaschen und Geschenktüten recycelt und verkauft. Mit dem Erlös unterstützt die Schule Menschen in Not in der Umgebung. Bei einer Adventaktion lukrierten die Schüler bereits rund 1000 Euro.

Ein Mix aus Jury- und Onlinevoting kürte die Sieger. "Die Siegerprojekte haben uns überzeugt, weil das Engagement junger Menschen im direkten Umfeld spürbar ist", sagt Sophie Schaffner, Jugendvertreterin beim Roten Kreuz.