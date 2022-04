Preise für Kälber sind gestiegen

Der Anstieg war vor allem deshalb erwartet worden, weil die Preise in Bayern wesentlich höher sind als in Österreich und die Preise auch üblicherweise um diese Jahreszeit angesichts des rückläufigen Angebots ansteigen. Vom deutlichen Preisanstieg profitierten alle Kategorien, so der FIH. Das Interesse der Mäster aus der Region sei rege.