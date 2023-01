Preise für Indoor-Navigationshilfe und alternative Erzeugung von Ammoniak

Zwei Diplomarbeiten, die im Bionik-Zweig der HTL Braunau verfasst wurden, sind erneut ausgezeichnet worden – diesmal beim VWA-MINT-Preis der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, versehen mit je 500 Euro Preisgeld. Sarah Dreiblmeier hat gemeinsam mit Peter Endl die App "Pathfinder" entwickelt, die es ermöglichen soll, dass sich auch Menschen, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, indoor zielgerichtet und vor allem auch schnell ihrem Ziel nähern können – ohne falsche Wege einzuschlagen und umkehren zu müssen.

Outdoor würden sehr viele Menschen bereits mit GPS navigieren, indoor sei das noch relativ unbekannt, so die Diplomanden. Für Menschen, die in ihrer Bewegung eingeschränkt sind, bedeute Indoor-Navigation eine große Hilfe, um sich zum Beispiel gleich von Beginn an in Amtsgebäuden zurechtzufinden. Die App der beiden Absolventen, die zuletzt auch vom österreichischen Behindertenrat zum UNIKAT ernannt wurde, erhöhe die Lebensqualität der Nutzer.

Alina Neuleitner und Christian Eberherr haben mit ihrem Diplomprojekt "Amon – Ammoniak-Erzeugung aus modifizierten Mikroorganismen" die traditionelle Herstellung von Ammoniak infrage gestellt und eine nachhaltigere Möglichkeit gefunden, indem sie Cyanobakterien gentechnisch so verändert haben, dass sie Ammoniak aus der Zelle ausscheiden.

Dafür haben die jungen Forscher unter anderem eine Mutagenese durchgeführt und die Erhöhung der Ammoniakproduktion in den Zellen unter die Lupe genommen. Das nun erneut ausgezeichnete Projekt hat bereits den FH-Kärnten-Wettbewerb in der Kategorie "Engineering" gewonnen.

Die Diplomanden haben im Festsaal der Österreichischen Akademie der Wissenschaften den VWA-MINT-Preis in Höhe von je 500 Euro erhalten. Die eingereichten Diplomarbeiten, die mit "Sehr gut" bewertet worden sein mussten, wurden nach Kriterien wie Originalität, Klarheit der Forschungsfrage, Nachvollziehbarkeit der Ergebnisse und formale Ziele beurteilt.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper