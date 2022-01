Preise für Immobilien im Innviertel dürften auch heuer weiter steigen

Der Preistrend bei den Immobilien in den Bezirken Braunau und Ried zeige weiterhin nach oben, so Christian Haidinger, Bürobetreiber und Gründer der Remax-Standorte in Braunau, Mattighofen und Ried. "Im Jahr 2021 ist die Nachfrage bei Einfamilienhäusern, Eigentumswohnungen und insbesondere bei Baugrundstücken nochmals gestiegen", so Haidinger mit Verweis auf amtliche Grundbuchdaten.