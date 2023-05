Preise: Förderung der Gesundheit

Gewürdigt wird das Projekt "Gesund und sicher groß werden", bei dem der Fußweg zu Schule und Kindergarten von definierten Ausstiegsstellen aus auf gesicherten, beleuchteten Gehwegen führt. Das Projekt sehe auch einen Bewegungstag mit altersgerechten Angeboten für die ganze Familie und die "Eltern-Kind-Turnstunde" für das Vorschulalter vor. "Schalt doch mal ab" solle den Medienkonsum in den Familien regulieren und ein "Erste-Hilfe-Kindernotfallkurs" vermittele den Eltern in ihrer Erziehungsarbeit Sicherheit, so die Jury. Eine Diätologin wickelte einen Kinderkochworkshop ab.

Sonderpreise gehen nach Maria Schmolln für "Wunderbar weiblich – Die Frau im Mittelpunkt", nach Ostermiething für "Gesundheit macht Schule" und nach Wippenham für den "Wippenhamer Kinder Treff". Für das 20-jährige ehrenamtliche Engagement als Arbeitskreisleiterinnen in ihrer "Gesunden Gemeinde" geehrt wurden Margit Dullinger aus Eggerding und Veronika Hofinger aus Zell an der Pram.

