Preis für Schüler mit eigenem Unternehmen

Die Schüler gründeten ein Unternehmen, in dem Brotbackmischungen hergestellt und verkauft werden. Für "Mischen Undercover" tüftelten sie an verschiedenen Rezepten und füllten schließlich passende Mischungen ab. Die Verpackungen, bei denen besonders auf recycelbare Materialien geachtet wurde, wurden mit selbst designten Etiketten versehen. Von der Abrechnung der Einnahmen bis hin zu den Allergenkennzeichnungen auf den Etiketten habe sich vielfältiges Wissen ergeben. Die Brotbackmischungen wurden an der Schule verkauft. "Vom Entwickeln der Geschäftsidee über die Herstellung unseres Produktes bis hin zur Kalkulation haben wir viele Herausforderungen gemeistert", so die Geschäftsführerinnen Aileen Urstöger und Clara Anzengruber.

Das Landesfinale des Wettbewerbs der Volkswirtschaftlichen Gesellschaft wurde heuer pandemiebedingt virtuell ausgetragen, die Schüler präsentierten ihre Geschäftsideen online.