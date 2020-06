Preis für Rieder Maturant für vorwissenschaftliche Arbeit

Mit seiner Vorwissenschaftlichen Arbeit "Augentraining bei Sehschwäche" konnte Paul Hörantner, er ist Maturant des Rieder Gymnasiums, beim VWA-Wettbewerb der Pädagogischen Hochschule Oberösterreich und der ÖÖ. Gesundheitskasse den ausgezeichneten dritten Platz erringen. Paul Hörantner stellte in seiner Vorwissenschaftlichen Arbeit die häufigsten und gravierendsten Erkrankungen des visuellen Systems sowie Trainingsstrategien zur Kompensation der jeweiligen Defizite vor.

Medical Eye Training vorgestellt

Neben bereits bekannten und bewährten Methoden wurde in seiner Arbeit der "Medical Eye Trainer" vorgestellt, ein völlig neuartiges Konzept, das in einer ersten Pilotstudie unter der Leitung des Krankenhauses der Barmherzigen Schwestern Ried im Innkreis hochsignifikante Erfolge bei der Therapie von altersbedingter Makuladegeneration – der häufigsten Ursache für schwere Sehbehinderungen in den Industriestaaten – verspricht.

Katharina Hirschenauer, die Vorsitzende der Jury, war voll des Lobes über die Präsentationen und die schriftlichen Arbeiten der Maturantinnen und Maturanten. Sie meinte, sie wäre froh, wenn die Studierenden an der Pädagogischen Hochschule in ihren Bachelorarbeiten ein so hohes Niveau erreichen würden.