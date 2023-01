Preis für erhöhte Energieeffizienz

Verleihung an Innviertler Projektanten in Linz

Das Projektteam "KNX Smart School 3" der HTL Braunau hat den Erwin-Wenzl-Preis in der Kategorie Schüler gewonnen, verbunden mit Preisgeld in Höhe von 700 Euro. Das Projekt zielt darauf ab, bestimmte Bereiche in der HTL Braunau energieeffizienter zu gestalten. Im Kern geht es darum, nicht benötigte Gerätschaften und Beleuchtungen automatisch abzuschalten.

In den Gängen wurden Bewegungsmelder installiert, die Lichter im Stiegenhaus und in den Gängen können zentral gesteuert werden, und die rund 800 Computer der HTL Braunau sollen ebenfalls zentral ausgeschaltet werden können, wenn sie nicht benötigt werden. "Das Projekt wird hervorragend weiter vorangetrieben. Wir können Energie zielgerichteter einsetzen", sagt Gerda Schneeberger, Direktorin der HTL Braunau.

Der Erwin-Wenzl-Preis honoriert jährlich herausragende Leistungen von jungen Landsleuten: Die Braunauer HTL-Absolventen Caroline Patzak und Josef Reindl gingen mit "KNX Smart School 3" als Kategoriesieger hervor, betreut wurde das Projekt von Anton Herrmann und Siegfried Horvath. "Das Projekt KNX Smart School hat das enorme Einsparungspotenzial von Schulen erkannt und findet Möglichkeiten, den Schulalltag energieeffizienter zu gestalten", sagt Siegfried Horvath, Werkstättenlehrer an der HTL Braunau.

