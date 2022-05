Prams Wiesner versenkte drei Elfmeter

Zu den Überraschungen am vergangenen Wochenende zählte auf jeden Fall der Auswärtssieg von Polling beim Tabellendritten Ampflwang. Ein Kopf-an-Kopf-Duell liefern sich weiterhin die Landesliga-Klubs aus Ostermiething und Andorf. Vielleicht fällt hier die Meisterentscheidung erst am letzten Spieltag. Mit einem 6:0-Heimsieg feierte Waldzell zu Hause gegen Aspach/W. bereits den 16 Meisterschaftssieg in dieser Saison.