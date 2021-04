Mit Produkten aus Recycling-Kunststoff will Helmut Fischer aus Noxberg den Schritt in die Selbständigkeit wagen. Er hat kürzlich die Firma "FH Outdoor" gegründet. Momentan ist die neu gegründete Firma noch sein zweites Standbein. Hauptberuflich ist er Projektleiter bei Fassadenbauprojekten für Hochhäuser, Krankenhäuser und vieles mehr. Die Firma hat den Hauptsitz in Deutschland und eine Zweigniederlassung im Techno-Z in Ried. Helmut Fischer hat in seinem Leben schon mit vielen Werkstoffen